Камышинский школьник отправился на Северный полюс

Захар Наумов, ученик камышинской школы № 12, добился путевки после серии интеллектуальных испытаний. В финале конкурса командам, в состав которого входили будущие ученые, научные журналисты, инженеры и представители рабочих профессий, предстояло сойтись в научном «спарринге». Участники интеллектуальных дуэлей защищали противоположные позиции по вопросам квантовых вычислений, ядерной медицины, развитии энерголетия, а также освоения Луны и Арктики.