В новосибирском зоопарке родились детёныши индийских дикобразов

Сейчас малыши активно питаются материнским молоком, но уже пробуют «взрослую» еду. Они особенно подвижны утром и ближе к вечеру, а в жару прячутся за родителями — так прохладнее и спокойнее. При рождении у детёнышей уже открыты глаза, а тело покрыто мягкими иглами — со временем они затвердеют.