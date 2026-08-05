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В новосибирском зоопарке родились детёныши индийских дикобразов

Сейчас малыши активно питаются материнским молоком, но уже пробуют «взрослую» еду.

Источник: Новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке 10 июля у необычной пары дикобразов родились детёныши — мальчик и девочка. Их мама — редкий дикобраз-альбинос (полностью белая, с красноватыми глазами), а папа — классический чёрный дикобраз.

Сейчас малыши активно питаются материнским молоком, но уже пробуют «взрослую» еду. Они особенно подвижны утром и ближе к вечеру, а в жару прячутся за родителями — так прохладнее и спокойнее. При рождении у детёнышей уже открыты глаза, а тело покрыто мягкими иглами — со временем они затвердеют.

В природе альбиносы среди дикобразов встречаются крайне редко: из-за яркой окраски им сложнее прятаться от хищников. В зоопарке же малышам ничего не угрожает — они под надёжной опекой.

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