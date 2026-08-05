Ростех разработал новый охотничий патрон с беспрецедентной скоростью пули

Госкорпорация Ростех создала новый скоростной охотничий патрон IGLA Rocket. Его начальную скорость в корпорации назвали беспрецедентной — более 1000 метров в секунду. Этот патрон может полностью заменить иностранные аналоги 308Win, говорится на сайте Ростеха.
Отмечается, что благодаря высочайшей скорости обеспечивается поражение цели и хорошая настильность траектории. Также патрон обеспечивает эффективную охоту с короткоствольными винтовками. До максимальной скорости пуля нового боеприпаса разгоняется в оружии со стволом длиной не менее 28 дюймов.
В начале июля сообщалось, что «Ростех» запустил серийный выпуск многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами. Боеприпасы уже начали поступать в войска.
Ранее «Ростех» передал в войска сверхтвердые антидроновые патроны с вольфрамом.