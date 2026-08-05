Ростех разработал новый охотничий патрон с беспрецедентной скоростью пули

Отмечается, что благодаря высочайшей скорости обеспечивается поражение цели и хорошая настильность траектории. Также патрон обеспечивает эффективную охоту с короткоствольными винтовками. До максимальной скорости пуля нового боеприпаса разгоняется в оружии со стволом длиной не менее 28 дюймов.