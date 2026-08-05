Жителя Балахнинского округа осудят за финансирование экстремистов

54-летний житель Балахнинского округа предстанет перед судом по делу о финансировании экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Напомним, что с августа по февраль 2021 года мужчина перечислил запрещенной в РФ организации 2 100 рублей. На ее счета ежемесячно поступало 300 рублей.
Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Нижегородской области. Сейчас расследование дела завершено, а все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее мы писали, что Росфинмониторинг внес еще одну нижегородку в список террористов и экстремистов.
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