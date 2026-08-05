Акция «Добрый урожай» стартовала в зоосаде «Приамурский»

В зоосаде готовы принять тыква, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, свежие ягоды (не замороженные), любые орехи, капусту и картофель. Важное условие: все продукты должны быть свежими, без следов гнили или плесени, и неочищенными. Нарезанные овощи и фрукты не принимаются: так они дольше хранятся и безопаснее для животных.