Акция «Добрый урожай» стартовала в зоосаде «Приамурский»

5 августа в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске стартовала ежегодная благотворительная акция «Добрый урожай». Жители региона могут передать излишки свежих овощей, фруктов и ягод с дачных участков — эти продукты станут основой зимнего рациона для копытных, грызунов и птиц, обитающих в зоосаде. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лето и начало осени в «Приамурском» — горячая пора заготовки кормов на холодный сезон. Помимо традиционных сена, веточного корма и желудей, зоосад нуждается в сочных овощах и фруктах: они обеспечивают животных витаминами и разнообразят меню в долгие месяцы, когда свежей зелени нет.
— Ежегодно существенную помощь в этом вопросе оказывают жители Хабаровска и близлежащих районов. Акция «Добрый урожай» уже 12 лет объединяет неравнодушных дачников и садоводов, — сообщила специалист по связям с общественностью зоосада Елена Журавлева.
В зоосаде готовы принять тыква, кабачки, огурцы, морковь, яблоки, груши, свежие ягоды (не замороженные), любые орехи, капусту и картофель. Важное условие: все продукты должны быть свежими, без следов гнили или плесени, и неочищенными. Нарезанные овощи и фрукты не принимаются: так они дольше хранятся и безопаснее для животных.
Небольшие объемы урожая можно оставить у центрального входа в зоосад, передав контролерам, а крупные партии — привезти к нижним воротам (со стороны охраны), где установлен специальный ящик «Добрый урожай».
Акция продлится до 5 октября.
В зоосаде отметили, что в минувшем году в рамках акции было собрано и заложено на хранение около 10 тонн овощной и плодово-ягодной продукции — это позволило сделать зимнее меню зверей более разнообразным.