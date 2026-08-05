Камчатка вошла в лидеры России по поддержке семей с детьми

На Камчатке последовательно развивают систему поддержки семей с детьми. Региональные меры помогают решать один из главных вопросов для молодых родителей — улучшение жилищных условий.
По поручению Президента РФ на полуострове уже полтора года действует выплата в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей — средства можно направить на погашение действующей ипотеки.
Программа показала высокую востребованность: более 250 камчатских семей уже воспользовались этой возможностью и смогли улучшить свои жилищные условия. В прошлом году поддержку получили 162 семьи, за семь месяцев 2026 года — еще 95. До конца года планируется предоставить выплату минимум еще 100 семьям.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов делает поддержку семей одним из ключевых направлений работы региона. Благодаря системному подходу на Камчатке появляются новые меры, которые помогают родителям чувствовать уверенность и планировать будущее. «Сегодня камчатская система поддержки семей с детьми признана одной из лучших в стране. Гордимся этим результатом, но останавливаться на достигнутом нельзя. Будем и дальше совершенствовать наши региональные меры, чтобы каждая камчатская семья чувствовала уверенность в завтрашнем дне», — сказал Владимир Солодов.
Так, регион стал первым в России, где ввели компенсацию 30% расходов на ЖКУ при рождении второго ребенка. Мера действует для детей, родившихся с 1 января 2026 года, и уже первые 30 семей начали получать выплаты.
Также продолжается поддержка многодетных семей: компенсацию 30% расходов на коммунальные услуги получают семьи с тремя-шестью детьми, а для семей с семью и более детьми предусмотрена компенсация в размере 50%. Количество получателей этой меры растет: если в 2024 году помощь получили 2 929 семей, то в 2025-м — уже 4 019, а к концу мая 2026 года — 4 179 семей.
Еще одно важное направление — региональный материнский капитал. С 2026 года условия его получения стали доступнее: отменено ограничение по возрасту мамы и требование обязательного брака. Теперь поддержка доступна каждой маме. Ежегодно краевой маткапитал получают более тысячи семей.
Кроме того, семьи могут выбрать альтернативу бесплатному земельному участку — единовременную выплату в размере 383 120 рублей. Такая возможность становится все более востребованной: в 2025 году выплату получили 80 семей, а в 2026 году планируется предоставить ее уже 173 семьям.