Камчатка вошла в лидеры России по поддержке семей с детьми

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов делает поддержку семей одним из ключевых направлений работы региона. Благодаря системному подходу на Камчатке появляются новые меры, которые помогают родителям чувствовать уверенность и планировать будущее. «Сегодня камчатская система поддержки семей с детьми признана одной из лучших в стране. Гордимся этим результатом, но останавливаться на достигнутом нельзя. Будем и дальше совершенствовать наши региональные меры, чтобы каждая камчатская семья чувствовала уверенность в завтрашнем дне», — сказал Владимир Солодов.