В Хабаровском крае женщина получила срок за смертельный удар ножом

В Хабаровском крае вынесли приговор 45-летней жительнице района имени Лазо, которую признали виновной в убийстве знакомого, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд установил, что в январе 2025 года женщина находилась у себя дома в селе Кондратьевка вместе со знакомым. Во время совместного распития алкоголя между ними произошёл конфликт после того, как мужчина предложил ей вступить в интимную связь.
Во время ссоры женщина взяла нож и ударила им мужчину в грудь. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемая вину не признала и заявляла, что не совершала преступление. Однако собранные доказательства позволили суду признать её виновной.
Женщине назначили наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.