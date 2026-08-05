Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре

В Челябинской области скоро ожидается вторая волна активности клещей. Первый пик их нападений традиционно пришелся на май и июнь, но специалисты предупреждают, что в конце лета и начале осени паразиты вновь активизируются. В августе и сентябре на свет появляется новое поколение кровососов, которым перед долгой зимовкой необходимо накопить питательные вещества, поэтому они особенно агрессивны. Это подтверждают и соседние регионы: в Новосибирской области также ожидают второй пик в конце августа — начале сентября.