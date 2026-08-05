Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Засунул в багажник и увез: житель Приморья получил 7 лет за похищение человека

В июне прошлого года у дома на улице Пионерской в селе Покровка Приморского края 27-летний мужчина вместе со знакомым избил потерпевшего, засунул в багажник автомобиля и повез в сторону села Галенки. По пути потерпевший самостоятельно открыл багажник и скрылся. Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет 2 месяцев колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении.

В июне прошлого года у дома на улице Пионерской в селе Покровка Приморского края 27-летний мужчина вместе со знакомым избил потерпевшего, засунул в багажник автомобиля и повез в сторону села Галенки. По пути потерпевший самостоятельно открыл багажник и скрылся. Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет 2 месяцев колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении знакомого подсудимого выделено в отдельное производство.