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Стало известно, сколько пациентов поступает ежегодно в Ожоговый центр ПИМУ

Из их числа 30−40% — иногородние.

Источник: Время

От 800 до 1000 пациентов ежегодно поступает в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Из них в среднем 30−40% — иногородние, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ПИМУ.

Например, весной мы рассказывали о жителе Чебоксар, которого экстренно доставили в Ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Мужчина поступил в отделение анестезиологии и реанимации в состоянии медикаментозного сна, находился на искусственной вентиляции легких. Спустя 23 дня пациент отправился домой с восстановленным самостоятельным дыханием, способностью к полноценному самообслуживанию и передвижению.

Поступают в центр и юные зацеперы: с начала года лечение прошли около 10 человек (все пострадавшие — подростки от 13 до 16 лет). В этом году летальных исходов среди детей, поступивших с данными травмами, к счастью, удалось избежать.

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