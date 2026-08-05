В Кировском районе Красноярска садоводы откопали боевой артиллерийский снаряд

В Красноярском крае бойцы отряда мобильного особого назначения «Ратибор» регионального управления Росгвардии ликвидировали боевой артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Опасную находку обнаружили дачники Кировского района во время проведения земляных работ на территории садового товарищества по улице 4-я Садовая и сообщили об этом в дежурную часть краевого МВД. На место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Ратибор». Эксперты инженерно-технического подразделения установили, что найденный объект является 37-миллиметровым боевым боеприпасом. После этого росгвардейцы с соблюдением всех мер предосторожности вывезли снаряд для последующего уничтожения.