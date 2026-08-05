Губернатор Кубани заявил о стабилизации на топливном рынке региона

Отдельное внимание было уделено ситуации на рынке моторного топлива. Кондратьев сообщил, что после принятия правительством РФ решений о дополнительных поставках топлива в Краснодарский край ситуация начала стабилизироваться. В течение последних двух недель фиксируется положительная динамика, а число временно неработающих автозаправочных станций сокращается. По его данным, в настоящее время не работают около 100 АЗС при общем количестве более 1 тыс. заправочных станций в регионе.