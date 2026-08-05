За сутки 18 человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

По информации врио главы региона, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Шесть раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.