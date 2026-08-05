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За сутки 18 человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 18 человек. Среди раненых — пятеро сотрудников МЧС. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 18 человек. Среди раненых — пятеро сотрудников МЧС. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По информации врио главы региона, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Шесть раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.

Также господин Шуваев рассказал, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась 125 ударам со стороны Украины. В результате один человек погиб, 24 были ранены.

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