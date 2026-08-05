Ракета SpaceX менее чем через час врежется в Луну: к чему это приведет

В Лаборатории солнечной астрономии событие назвали «результатом нештатной ситуации». Эксперты напомнили, что вторая ступень ракеты, выведя в космос аппараты Blue Ghost и Resilience, из-за нехватки топлива не вернулась на Землю, а направилась к Луне. Blue Ghost сел на Луну 2 марта 2025 года, Resilience разбился 5 июня 2025 года. Отмечается, что ракета уже менее чем через час упадет на Луну.