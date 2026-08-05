Ракета SpaceX менее чем через час врежется в Луну: к чему это приведет

Четырехтонная вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX утром в среду, 5 августа, столкнется с поверхностью Луны. Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, этот элемент конструкции остался после запуска 15 января 2025 года, когда ракета вывела к спутнику Земли посадочный модуль Blue Ghost-1 и японский аппарат Resilience. По расчетам специалистов, ступень врежется в лунную поверхность на скорости примерно 8690 км/ч.
По данным NASA, в районе кратера Эйнштейна у западного края Луны должен образоваться кратер шириной около 18 метров и глубиной около 4 метров. Ожидается подъем облака пыли и камней.
В Лаборатории солнечной астрономии событие назвали «результатом нештатной ситуации». Эксперты напомнили, что вторая ступень ракеты, выведя в космос аппараты Blue Ghost и Resilience, из-за нехватки топлива не вернулась на Землю, а направилась к Луне. Blue Ghost сел на Луну 2 марта 2025 года, Resilience разбился 5 июня 2025 года. Отмечается, что ракета уже менее чем через час упадет на Луну.
Ранее руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев подробно объяснил, почему ракета Илона Маска врежется в Луну.