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Красноярские художники расписали стену в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Красноярска появилась новая работа фестиваля уличного искусства «Рассветы».

В Железнодорожном районе Красноярска появилась новая работа фестиваля уличного искусства «Рассветы». Об этом сообщили в районной администрации.

Первый художественный джем прошел у общежитий на улице Калинина, 10. Участники расписали бетонную подпорную стену, которую ранее привели в безопасное состояние. Каждый художник создал собственный сюжет в узнаваемом стиле. Отдельные работы объединила общая палитра с розовыми, оранжевыми, голубыми и желтыми оттенками.

Фестиваль «Рассветы» помогает превращать городские стены и другие легальные площадки в объекты уличного искусства. Над ними одновременно работают разные авторы, сохраняя свой стиль и объединяя рисунки общей темой.