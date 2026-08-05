Красноярские художники расписали стену в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Красноярска появилась новая работа фестиваля уличного искусства «Рассветы». Об этом сообщили в районной администрации.
Первый художественный джем прошел у общежитий на улице Калинина, 10. Участники расписали бетонную подпорную стену, которую ранее привели в безопасное состояние. Каждый художник создал собственный сюжет в узнаваемом стиле. Отдельные работы объединила общая палитра с розовыми, оранжевыми, голубыми и желтыми оттенками.
Фестиваль «Рассветы» помогает превращать городские стены и другие легальные площадки в объекты уличного искусства. Над ними одновременно работают разные авторы, сохраняя свой стиль и объединяя рисунки общей темой.