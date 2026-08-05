Красноярские художники расписали стену в Железнодорожном районе

Первый художественный джем прошел у общежитий на улице Калинина, 10. Участники расписали бетонную подпорную стену, которую ранее привели в безопасное состояние. Каждый художник создал собственный сюжет в узнаваемом стиле. Отдельные работы объединила общая палитра с розовыми, оранжевыми, голубыми и желтыми оттенками.