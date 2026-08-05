В Хабаровском крае выполнили 70% дорожных работ по нацпроекту

В Хабаровском крае продолжается дорожная кампания. По данным правительства региона, уже выполнили 70 процентов от запланированных на сезон работ. Ряд объектов сдали раньше срока в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровском районе завершили ремонт всех восьми запланированных на этот год участков. Подрядчики уже приступили к объектам 2027 года. В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют десять участков. В Хабаровске готовы улица Выставочная и бульвар Москвитина. Ещё пять объектов в высокой степени готовности.
Один из лидеров по темпам — Советская Гавань, где приводят в порядок 13 участков дорог. В Амурске ремонтируют шесть участков, включая Западное шоссе — основной въезд в город. Его готовность составляет 96 процентов. В Ванино в этом году впервые участвуют в нацпроекте — там ремонтируют ключевую улицу Цыганкова, где проходят автобусные маршруты, находятся школа и жилые кварталы. Одновременно меняют коммунальные сети, чтобы после ремонта не вскрывать новый асфальт.
В правительстве Хабаровского края подчеркнули, что развитие не ограничивается краевой столицей. Отдалённые и малые населённые пункты также в приоритете.
— У Хабаровского края нет окраин, — отметил губернатор Дмитрий Демешин. — Наша задача — развивать не только краевую столицу, но и отдалённые и малые населённые пункты. С поддержкой президента в этом году отремонтируем 60 участков дорог общей протяжённостью более 142 километров.
Губернатор добавил, что в ходе рабочих выездов жители часто говорят, что дороги становятся лучше, и эту работу продолжат.
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