В Хабаровском крае выполнили 70% дорожных работ по нацпроекту

Один из лидеров по темпам — Советская Гавань, где приводят в порядок 13 участков дорог. В Амурске ремонтируют шесть участков, включая Западное шоссе — основной въезд в город. Его готовность составляет 96 процентов. В Ванино в этом году впервые участвуют в нацпроекте — там ремонтируют ключевую улицу Цыганкова, где проходят автобусные маршруты, находятся школа и жилые кварталы. Одновременно меняют коммунальные сети, чтобы после ремонта не вскрывать новый асфальт.