Нижегородца обвиняют в финансировании экстремистов за перевод 2100 рублей

Житель Балахнинского округа предстанет перед судом за поддержку экстремистской структуры. Информацию об этом распространило ГУ МВД России по Нижегородской области.
Следствие установило, что мужчина 54 лет с августа 2021 года систематически перечислял средства организации, признанной судом экстремистской. Он оформил автоплатёж — ежемесячно со счёта списывалось 300 рублей. В течение семи месяцев общая сумма переводов составила 2100 рублей.
Выявить противоправные действия удалось совместными усилиями сотрудников УФСБ и ГУ МВД по региону. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд. По инкриминируемой статье мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Ранее жительница Нижегородской области оказалась в списке экстремистов.