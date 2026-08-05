Нижегородца обвиняют в финансировании экстремистов за перевод 2100 рублей

Выявить противоправные действия удалось совместными усилиями сотрудников УФСБ и ГУ МВД по региону. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд. По инкриминируемой статье мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.