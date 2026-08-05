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Нижегородца обвиняют в финансировании экстремистов за перевод 2100 рублей

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Житель Балахнинского округа предстанет перед судом за поддержку экстремистской структуры. Информацию об этом распространило ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствие установило, что мужчина 54 лет с августа 2021 года систематически перечислял средства организации, признанной судом экстремистской. Он оформил автоплатёж — ежемесячно со счёта списывалось 300 рублей. В течение семи месяцев общая сумма переводов составила 2100 рублей.

Выявить противоправные действия удалось совместными усилиями сотрудников УФСБ и ГУ МВД по региону. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд. По инкриминируемой статье мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее жительница Нижегородской области оказалась в списке экстремистов.

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