Россия и США полгода живут без контроля над вооружениями

Переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями могли бы иметь место, тем более что обе стороны так или иначе давали понять, что готовы к этому. Дональд Трамп даже выражал уверенность, что Москва и Вашингтон смогут выйти на соглашение «получше» ДСНВ. Источник «Ъ» в МИД РФ, однако, пояснил, что никакого диалога по этой теме между Россией и США сейчас нет, а выступать с очередными инициативами российская сторона в нынешней ситуации не видит смысла. Пока же ситуация, наоборот, ухудшается.