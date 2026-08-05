В Красноярске пройдет фестиваль «Книжные кореш (к)и»

«Книга объединяет людей разных возрастов и интересов. Мы хотим, чтобы фестиваль стал местом, где можно не только познакомиться с новыми произведениями, но и обсудить любимые книги, обменяться впечатлениями и найти единомышленников. Именно живое общение делает чтение еще интереснее», — отмечает начальник организационного отдела молодежного центра «Новые имена» Екатерина Александрова.