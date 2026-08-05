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В Красноярске пройдет фестиваль «Книжные кореш (к)и»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа в 18:00 в сквере МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) состоится фестиваль «Книжные кореш (к)и».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа в 18:00 в сквере МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) состоится фестиваль «Книжные кореш (к)и».

Гостей ждут литературные игры, творческие активности и большой книжный обмен. Организаторы отмечают, что фестиваль станет площадкой для общения, обсуждения любимых произведений и знакомства с новыми книгами.

«Книга объединяет людей разных возрастов и интересов. Мы хотим, чтобы фестиваль стал местом, где можно не только познакомиться с новыми произведениями, но и обсудить любимые книги, обменяться впечатлениями и найти единомышленников. Именно живое общение делает чтение еще интереснее», — отмечает начальник организационного отдела молодежного центра «Новые имена» Екатерина Александрова.

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