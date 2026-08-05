«При встрече медленно уходите, не поворачиваясь спиной». Белорусов предупредили о крупном медведе в окрестностях Осиповичей

Крупный медведь стал приближаться к людям под Осиповичами. Жителей предупредили в местном лесхозе.
Так, в окрестностях агрогородка Липень был замечен медведь. Крупный лесной хищник попал на фото, он вышел в поле неподалеку от населенного пункта. В Осиповичском опытном лесхозе обратились к местным жителям и попросили проявлять максимальную осторожность из-за разгуливающего в округе медведя.
— Не выходите в одиночку на окраины полей и в лесные массивы, избегайте участков с высокой травой. При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной, — предостерегли белорусов.
Ранее мы рассказывали, как медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино.
А еще недавно медведь зачастил на пасеку за медом под Витебском и попал на видео: «Пытался утащить с собой в лес улей».
Тем временем белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.