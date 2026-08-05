«При встрече медленно уходите, не поворачиваясь спиной». Белорусов предупредили о крупном медведе в окрестностях Осиповичей

— Не выходите в одиночку на окраины полей и в лесные массивы, избегайте участков с высокой травой. При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной, — предостерегли белорусов.