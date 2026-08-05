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«При встрече медленно уходите, не поворачиваясь спиной». Белорусов предупредили о крупном медведе в окрестностях Осиповичей

Лесхоз предупредил белорусов о крупном медведе, в окрестностях Осиповичей.

Источник: Комсомольская правда

Крупный медведь стал приближаться к людям под Осиповичами. Жителей предупредили в местном лесхозе.

Так, в окрестностях агрогородка Липень был замечен медведь. Крупный лесной хищник попал на фото, он вышел в поле неподалеку от населенного пункта. В Осиповичском опытном лесхозе обратились к местным жителям и попросили проявлять максимальную осторожность из-за разгуливающего в округе медведя.

— Не выходите в одиночку на окраины полей и в лесные массивы, избегайте участков с высокой травой. При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной, — предостерегли белорусов.

Ранее мы рассказывали, как медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино.

А еще недавно медведь зачастил на пасеку за медом под Витебском и попал на видео: «Пытался утащить с собой в лес улей».

Тем временем белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.