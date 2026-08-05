Сын актера Демчога из «Интернов» вышел на свободу

Сын звезды сериала «Интерны» актера Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. Об этом РИА Новости сообщил сам Демчог-младший.
«Да, уже все», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце июня прошлого года 20-летнего сына популярного актера и ведущего Вадима Демчога приговорили к двум годам колонии. Вильяма Демчога признали виновным по ч. 4 с. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Молодой человек состоял в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у 82-летнего москвича.
Вадим Демчок признался тогда, что приговор сыну стал для него ударом. Он из личных средств выплатил всю сумму, практически 2 миллиона рублей, чтобы закрыть финансовый вопрос. Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи.