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Сын актера Демчога из «Интернов» вышел на свободу

Сын актера Вадима Демчога Вильям вышел из колонии, отбыв срок за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Сын звезды сериала «Интерны» актера Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. Об этом РИА Новости сообщил сам Демчог-младший.

«Да, уже все», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце июня прошлого года 20-летнего сына популярного актера и ведущего Вадима Демчога приговорили к двум годам колонии. Вильяма Демчога признали виновным по ч. 4 с. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Молодой человек состоял в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у 82-летнего москвича.

Вадим Демчок признался тогда, что приговор сыну стал для него ударом. Он из личных средств выплатил всю сумму, практически 2 миллиона рублей, чтобы закрыть финансовый вопрос. Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи.