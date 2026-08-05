Индия выдвинула Марку Цукербергу трехдневный ультиматум

Поводом стало удаление видеообращения Моди, опубликованного в Facebook* и Instagram*. В ролике премьер-министр Индии пообещал жесткие меры в связи с утечкой документов на фоне студенческих протестов. Meta* на короткое время заблокировала публикацию, однако позже восстановила ее после волны негативной реакции.