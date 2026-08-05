В Магадане обокрали блогера-путешественника

«По пути совершенно незнакомые люди помогали ему: делились топливом, подсказывали дорогу, поддерживали в сложных ситуациях. А сегодня узнаю, что перед отъездом из Магадана ночью неизвестные украли топливо и сумку с мотоцикла. Считаю, что подобным поступкам нет никакого оправдания. Особенно по отношению к человеку, который приехал познакомиться с нашим регионом, рассказывал о нем своим подписчикам и искренне делился впечатлениями о Колыме» — написал Береговой в своем канале в «Максе».