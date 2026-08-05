В Магадане обокрали блогера-путешественника

МАГАДАН, 5 авг — РИА Новости. Неизвестные украли топливо и сумку у блогера-путешественника Влада Повеликина, который приехал из Нижнего Новгорода в Магадана на мотоцикле, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Павел Береговой.
«По пути совершенно незнакомые люди помогали ему: делились топливом, подсказывали дорогу, поддерживали в сложных ситуациях. А сегодня узнаю, что перед отъездом из Магадана ночью неизвестные украли топливо и сумку с мотоцикла. Считаю, что подобным поступкам нет никакого оправдания. Особенно по отношению к человеку, который приехал познакомиться с нашим регионом, рассказывал о нем своим подписчикам и искренне делился впечатлениями о Колыме» — написал Береговой в своем канале в «Максе».
Он добавил, что магаданская полиция ищет злоумышленников.
«Очень надеюсь, что виновные будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом. Если кто-то располагает информацией, которая поможет установить тех, кто это сделал, прошу сообщить об этом в правоохранительные органы. Пока не могу дозвониться до Влада, так как он в пути, чтобы уточнить подробности по месту, где стоял мотоцикл», — добавил Береговой.