В Ростове-на-Дону объявили в розыск предполагаемого виновника пожара на АЗС

На месте возгорания АЗС и автомобилей открыли мобильный пункт полиции для приема заявлений о пострадавшем имуществе и транспортных средствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Полицейские принимают заявления от пострадавших граждан, а также оказывают практическое содействие в быстром восстановлении утраченных или поврежденных документов: паспортов гражданина РФ и регистрационных документов на транспортные средства.