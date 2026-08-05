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В Ростове-на-Дону объявили в розыск предполагаемого виновника пожара на АЗС

В Ростове-на-Дону разыскивают предполагаемого виновника пожара в Ворошиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону разыскивают предполагаемого виновника пожара в Ворошиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские устанавливают местонахождение 43-летнего Алексея Рыжикова, жителя города Мелитополя Запорожской области. Предварительно, подозреваемый заправлял топливом емкости, находившиеся в автомобиле. Не убедившись в безопасности, он оставил транспортное средство, что привело к возгоранию. Сейчас мужчина скрылся от правоохранительных органов.

По данным МЧС, в результате происшествия сгорели 21 автомобиль, а также комплекс автозаправочной станции. Площадь возгораний составила 250 и 150 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

На месте возгорания АЗС и автомобилей открыли мобильный пункт полиции для приема заявлений о пострадавшем имуществе и транспортных средствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Полицейские принимают заявления от пострадавших граждан, а также оказывают практическое содействие в быстром восстановлении утраченных или поврежденных документов: паспортов гражданина РФ и регистрационных документов на транспортные средства.

Кроме того, на месте происшествия продолжает работу специализированная следственно-оперативная группа.

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