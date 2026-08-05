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В парке «Пермский» восстановили после паводка участок около Усьвинских столбов

Популярную у туристов природную территорию подтопило на реке Усьве.

Источник: Комсомольская правда

Дирекция ООПТ Пермского края сообщило замечательную новость. Вода на реке Усьве начала спадать после недавнего паводка. Сотрудники Усьвинского участка природного парка «Пермский» совместно с местными жителями оперативно восстановили настил и привели в порядок туристические стоянки около Усьвинских столбов.

Последствия паводка на Усьве. Фото: Дирекция ООПТ Пермского края | паркпермский.рф.

О подтоплении экотропы, туристических стоянок и площадки «Альфа» под Усьвинскими столбами стало известно 3 августа. Туристов просили воздержаться от их посещений и сплавов по Усьве до стабилизации ситуации.

«Ждем вас!», — вновь приглашает туристов природный парк «Пермский».

Ранее стало известно о резком подъеме уровня рек Пыж и Мулянка в Перми на месте разлива нефтепродуктов.