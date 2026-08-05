Сотрудники МЧС патрулируют острова на Амуре возле Хабаровска

Паводок постепенно начинает угрожать дачным участкам, расположенным на трех амурских островах — Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном. По данным на сегодняшнее утро, речная вода зашла на территорию 34 дачных участков. Кроме того, в некоторых случаях из-за разлива проток и озер, расположенных на островах, стал затруднен подход к дачным участкам. В связи с этим сотрудники МЧС на катере проводят патрулирование акватории и береговой черты всех трех островов, а также беседуют с дачниками, которые в этот момент находятся на своих участках. Спасатели сообщают гражданам о росте уровня воды в Амуре и просят их заранее собрать урожай и разместить все ценные вещи на чердаках и других возвышенностях, чтобы их не затопило. Добавим, что согласно прогнозу Дальневосточного УГМС к 7−10 августа уровень воды в Амуре возле Хабаровска может подняться до 430−450 сантиметров, а к 13−16 августа река может достичь 470−500 сантиметров. При этом уровень неблагоприятных явлений у Хабаровска начинается с 450 сантиметров, а опасных явлений — с 600 сантиметров. Специалисты МЧС России ежедневно следят за развитием гидрологической ситуации в бассейне Амура.