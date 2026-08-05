Студенты вузов проведут международные переговоры в рамках Российско-Китайского форума

На площадке II Российско-Китайского форума пройдет студенческий турнир по международным переговорам. Мероприятие проведут в формате деловой игры «Работа на международной выставке», это совместный проект Школы экспорта АО «Российский экспортный центр» и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Цель игры — сформировать у молодежи практические навыки во внешнеэкономической деятельности и повысить интерес к экспортной работе. Участники разделятся на 8 команд по 4 человека — 4 команды станут российскими экспортерами, а еще 4 — иностранными импортерами. «Предметом условных переговоров станет продукция хабаровских экспортёров. В ходе игры студенты научатся презентовать товары с учётом культурных и деловых традиций зарубежных партнёров, а также отработают навыки кросс‑культурной коммуникации», — рассказал старший преподаватель кафедры «Экономическая безопасность и таможенное дело» ДВГУПС Константин Бондарев. Дефицит кадров во внешнеэкономической деятельности — один из существенных барьеров для развития экспорта. Поэтому работа с молодежью — важное направление Школы экспорта РЭЦ. С этого года Школа масштабирует образовательные форматы на региональном уровне с учетом местной специфики.