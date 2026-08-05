СК возбудил дело о теракте из-за атаки на логистический центр в Тульской области

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинской армии на логистический центр в городском округе Алексин Тульской области в среду, 5 августа.
Как сообщают в ведомстве, беспилотные летательные аппараты атаковали складское помещение крупного логистического центра. В результате удара возникло возгорание, есть пострадавшие среди гражданского населения.
В настоящее время на месте происшествия в усиленном режиме работают следователи и криминалисты СК России. Специалисты проводят осмотр территории, изымают фрагменты БПЛА и другие вещественные доказательства для назначения необходимых судебных экспертиз.
В ведомстве подчеркнули, что действия украинской армии направлены на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и причинение ущерба мирным жителям.