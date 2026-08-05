Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте из-за атаки на логистический центр в Тульской области

СК подчеркнул, что действия ВСУ направлены на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинской армии на логистический центр в городском округе Алексин Тульской области в среду, 5 августа.

Как сообщают в ведомстве, беспилотные летательные аппараты атаковали складское помещение крупного логистического центра. В результате удара возникло возгорание, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В настоящее время на месте происшествия в усиленном режиме работают следователи и криминалисты СК России. Специалисты проводят осмотр территории, изымают фрагменты БПЛА и другие вещественные доказательства для назначения необходимых судебных экспертиз.

В ведомстве подчеркнули, что действия украинской армии направлены на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и причинение ущерба мирным жителям.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше