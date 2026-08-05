Мобильный комплекс видеоаналитики заступил на дежурство в Нижегородской области. Он будет помогать профильным службам в обеспечении безопасности массовых мероприятий и работе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в отдаленных округах Нижегородской области — там, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры.
Мобильный комплекс в Нижегородскую область поставила компания NtechLab — технологический партнер Ростеха.
«Обеспечение безопасности — основная задача, которая стоит перед системами видеоаналитики. Мы очень активно работаем над совершенствованием АПК “Безопасный город”. Только за 2025-й год увеличили число камер видеонаблюдения на 33%, с начала 2026 года — еще на 7%, до 26,8 тысячи. Треть из них использует искусственный интеллект для оперативно-розыскной деятельности. Использование мобильного комплекса — следующий и очень важный шаг развития системы. На массовых мероприятиях он может выявить скопления людей и давку в толпе, помочь службам безопасности найти потерявшихся, в том числе детей. Первое применение разработки состоялось на мероприятиях в Дивеевском округе, посвященных Дню памяти преподобного Серафима Саровского», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Комплекс развернут на базе автомобиля «Газель NN». В его состав входят 28 видеокамер, из которых 24 подключены по высокоскоростному защищенному радиоканалу и предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. Еще четыре всепогодные камеры, размещенные на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку. Комплекс может автономно функционировать в течение длительного времени и способен помогать оперативным службам мониторить безопасность и выявлять преступников.
Мобильный комплекс видеоаналитики был представлен в мае 2026 года на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+) в Нижнем Новгороде. Разработка NtechLab была презентована председателю правительства России Михаилу Мишустину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Во время презентации Глеб Никитин обратил внимание на высокую экономическую эффективность использование комплекса.
Напомним, что развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.