Мобильный комплекс видеоаналитики заступил на дежурство в Нижегородской области

«Обеспечение безопасности — основная задача, которая стоит перед системами видеоаналитики. Мы очень активно работаем над совершенствованием АПК “Безопасный город”. Только за 2025-й год увеличили число камер видеонаблюдения на 33%, с начала 2026 года — еще на 7%, до 26,8 тысячи. Треть из них использует искусственный интеллект для оперативно-розыскной деятельности. Использование мобильного комплекса — следующий и очень важный шаг развития системы. На массовых мероприятиях он может выявить скопления людей и давку в толпе, помочь службам безопасности найти потерявшихся, в том числе детей. Первое применение разработки состоялось на мероприятиях в Дивеевском округе, посвященных Дню памяти преподобного Серафима Саровского», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.