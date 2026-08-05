В Петербурге за последние полгода оформили более 13 тысяч протоколов за безбилетный проезд

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было выявлено 711 378 человек, пытавшихся проехать без оплаты.
За шесть месяцев специалисты проверили оплату проезда более чем в 650 тыс. случаев на 344 автобусных маршрутах.
В петербургском метро за этот же период перевезли свыше 341 млн пассажиров. При этом нарушения оплаты проезда выявили чем у 0,1% пассажиров — по итогам проверок составили 253 административных протокола.
Кроме того, еще 104 материала в отношении несовершеннолетних нарушителей направили в комиссии по делам несовершеннолетних.
По данным комитета, чаще всего безбилетников выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121, а среди станций метро лидерами по числу нарушений стали «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино».