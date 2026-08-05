Захарова назвала гоголевским сюжетом сбор Молдавией средств на Эйфелеву башню

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инициативу посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну по сбору 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага. Дипломат сравнила эту идею с сюжетами Николая Гоголя, которые не пропустила цензура в XIX веке.
«Это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть “Бесов”, которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин», — высказалась дипломат в эфире радиостанции Sputnik.
Захарова предположила, что посол Молдавии во Франции, возможно, не в курсе позиции президента Майи Санду, согласно которой всё, что связано с Молдавией, должно быть окрашено в цвета румынского флага.
Ранее KP.RU писал, что посол Молдавии во Франции Лорина Бэлтяну объявила сбор на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага к 35-летию независимости страны. При этом сама Молдавия подсвечивает флаги других государств за свой счёт.