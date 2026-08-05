Захарова назвала гоголевским сюжетом сбор Молдавией средств на Эйфелеву башню

«Это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть “Бесов”, которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин», — высказалась дипломат в эфире радиостанции Sputnik.