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Захарова назвала гоголевским сюжетом сбор Молдавией средств на Эйфелеву башню

Официальный представитель МИД РФ иронично прокомментировала инициативу посла Молдавии во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инициативу посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну по сбору 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага. Дипломат сравнила эту идею с сюжетами Николая Гоголя, которые не пропустила цензура в XIX веке.

«Это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть “Бесов”, которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин», — высказалась дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Захарова предположила, что посол Молдавии во Франции, возможно, не в курсе позиции президента Майи Санду, согласно которой всё, что связано с Молдавией, должно быть окрашено в цвета румынского флага.

Ранее KP.RU писал, что посол Молдавии во Франции Лорина Бэлтяну объявила сбор на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага к 35-летию независимости страны. При этом сама Молдавия подсвечивает флаги других государств за свой счёт.

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