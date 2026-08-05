Угонял женщин и детей, бил по своим: Захарова напомнила о расправах батальона Латвии, в котором служил Эзергайлис

«Именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа. Также оно привлекалось к угону женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали для принудительной рабочей силы на хуторах», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.