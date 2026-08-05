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Угонял женщин и детей, бил по своим: Захарова напомнила о расправах батальона Латвии, в котором служил Эзергайлис

Захарова напомнила о расправах латышского батальона 319F, где служил Эзергайлис.

Источник: Комсомольская правда

Латышский полицейский батальон 319F, в котором служил похороненный с почестями пособник нацистов Лаймонис Эзергайлис, участвовал в массовых расправах над мирным населением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, осенью 1943 года Эзергайлис начал службу в подразделении, охранявшем железнодорожную линию на участке Идрица — Себеж. С ноября 1943-го по март 1944 года батальон использовали для карательных операций на территории Псковской области.

«Именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа. Также оно привлекалось к угону женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали для принудительной рабочей силы на хуторах», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что в 1944 году Эзергайлис окончил инструкторские курсы и участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии. По словам Захаровой, таким образом он воевал против своих же соотечественников.

Эзергайлиса похоронили во вторник с почестями на кладбище Лестене в Тукумсе. Оно известно как место захоронения латышских легионеров СС.

Немногим ранее Захарова заявила, что страны Прибалтики, Польша и Украина усилили кампанию по уничтожению советских и российских памятников. По ее словам, эти государства используют специальную военную операцию как предлог для борьбы с мемориалами. Дипломат отметила, что такая политика особенно активно проводится в Латвии, Литве и Эстонии.

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