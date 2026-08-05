Чёрный сезон. Почему вода убивает в Хабаровском крае

В последние две недели количество погибших в водных объектах стало резко расти. В основном ЧП происходят в конце недели: пятница, суббота, воскресенье — традиционные дни, когда люди расслабляются и устремляются за город, на пляжи, к воде. Зачастую это сопровождается распитием алкогольных напитков. И это ещё один фактор риска для взрослого населения. Ну, а дети — они в зоне риска всегда. В период летних каникул подростков почти ежедневно видят купающимися в водоёмах.