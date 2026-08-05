Чёрный сезон. Почему вода убивает в Хабаровском крае

С начала купального сезона в Хабаровском крае на воде погибли 14 человек. Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, трагедии происходят в разных районах, но чаще всего — во время купания в необорудованных местах. При этом спасатели отмечают: большинство людей правила безопасности знают, но соблюдают их далеко не всегда.
Пляж-кураж.
Больше всего трагических случаев приходится на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре — крупнейшие города края, стоящие на берегу большой и опасной реки. Однако в этом году происшествия происходили также в Солнечном и Советско-Гаванском районах — везде, где жара и пляжные зоны притягивают любителей позагорать и искупаться в прохладной воде.
При этом в Хабаровском крае сейчас нет оборудованных мест для купания.
«Люди выходят купаться на свой страх и риск», — говорит Екатерина Потворова.
На необследованном дне могут быть обрывы и бетонные конструкции, в реке — сильное течение и водовороты. Именно поэтому спасатели считают опасными не только природные водоёмы, но и искусственные — карьеры, котлованы и так далее.
Недавний случай на Пятой площадке это хорошо показал: девочка оказалась в ловушке среди бетонных конструкций в заполненном водой котловане недалеко от жилого сектора. Спасателям пришлось её вызволять.
В Хабаровске спасательные посты выставлены в традиционных местах отдыха у воды, но люди нередко выбирают другие участки берега. Среди мест, где уже происходили трагедии, спасатели называют затон имени Кирова, район Богачёва, базу «Дельфин», центральную набережную и загородные зоны.
В зоне особого внимания.
В последние две недели количество погибших в водных объектах стало резко расти. В основном ЧП происходят в конце недели: пятница, суббота, воскресенье — традиционные дни, когда люди расслабляются и устремляются за город, на пляжи, к воде. Зачастую это сопровождается распитием алкогольных напитков. И это ещё один фактор риска для взрослого населения. Ну, а дети — они в зоне риска всегда. В период летних каникул подростков почти ежедневно видят купающимися в водоёмах.
После участившихся происшествий профилактику на воде усилили. Со слов Екатерины Потворовой, с начала лета в крае установили более 200 знаков безопасности, провели свыше 600 рейдов и раздали около 3500 памяток.
Но, как признают спасатели, проблема не столько в отсутствии информации.
«Люди в большинстве прекрасно знакомы с правила безопасности, но все, к сожалению, их соблюдают», — говорит Екатерина Потворова.
В жару желание охладиться оказывается сильнее осторожности.
Есть и ещё одна большая группа риска — рыбаки. С ними трагедии происходят не только во время купания, но и при использовании маломерных судов: из-за опрокидывания лодок, нарушения правил судовождения, проблем со снастями и отсутствия спасательных жилетов.
Причём требования безопасности распространяются не только на зарегистрированные лодки. Осторожность нужна и тем, кто выходит на воду на незарегистрированных судах, сапах, байдарках и каяках.
Речка детям не игрушка.
Детские трагедии особенно беспокоят спасателей. Летом школьники нередко оказываются у воды без взрослых — пока родители работают, дети самостоятельно выбирают место для игр и отдыха. Особенно рискованными становятся компании подростков, которые уходят подальше от родителей.
Но даже если взрослый находится рядом, это ещё не означает, что ребёнок в безопасности.
Если ребёнок заходит в воду, взрослый должен быть рядом с ним. Тонущий человек далеко не всегда способен позвать на помощь: сил на крик может просто не остаться. Поэтому несколько минут, которые взрослому понадобятся, чтобы добежать до ребёнка, могут оказаться решающими.
Спасатели обращают внимание и на другую проблему: дети копируют поведение взрослых. Если ребёнок раньше приходил с родителями в какое-то место, он может решить, что оно безопасно, и вернуться туда самостоятельно.
Поэтому родителям важно не только объяснять детям правила, но и знать, где они проводят время, пока взрослых нет рядом. Особенно это касается подростков.
Между тем.
Истории этого лета хорошо показывают, насколько разными могут быть причины гибели на воде. Вот некоторые из них:
13 июня в районе лодочной станции № 15 в Хабаровске утонула 40-летняя женщина. На следующий день на центральной набережной погиб 23-летний мужчина: он доплыл примерно до середины Амура и исчез из виду.
27 июня в Аяно-Майском районе на реке Мая перевернулась моторная лодка. Погиб семилетний мальчик, находившиеся вместе с ним двое взрослых смогли выбраться. По данным транспортной прокуратуры, спасательных жилетов на людях не было.
10 июля в Комсомольске-на-Амуре погиб девятилетний мальчик. Он приехал с друзьями на велосипедах к Амуру в районе улицы Новаторов, зашёл в воду и не справился с течением. Через два дня, 12 июля, в городе утонула девятилетняя девочка. Она вместе с подругами отправилась к искусственному карьеру в районе Северного шоссе. Ребёнок не умел плавать.
31 июля — ещё два случая. 27-летняя женщина не выплыла из озера Хака в районе Лазо, где купалась, её тело позднее подняли со дна водолазы. А в пос. Эльбан пожилой мужчина купался в карьере и также утонул.
Август уже тоже отметился трагическими происшествиями на водных объектах. 2 августа, купаясь на центральной набережной Амура в Хабаровске, утонул 50-летний мужчина. Ещё один мужчина прыгнул в воду с лодки на озере Болонь в Амурском районе. Прыжок стал для него последним.