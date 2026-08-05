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Стоимость проезда в Комсомольске-на-Амуре повысится ещё на некоторых автобусных маршрутах

Вместо привычных 70 за одну поездку теперь придется выложить 80 рублей.

Источник: AmurMedia

В администрацию Комсомольска-на-Амуре от перевозчика ООО «Автотранспортное предприятие Комсомольск-на-Амуре» поступило уведомление о повышении с 19 августа стоимости проезда на маршрутах № 10 «Автовокзал — мкр. Таежный», № 17 «Автовокзал — Железнодорожный вокзал», № 16 «Автовокзал — мкр. Дружба» и № 20 «Хладокомбинат — Набережная» с 70 рублей до 80 рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Перевозчик пояснил, что повышение тарифа является вынужденной мерой и связано с повышением стоимости автозапчастей, горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, минимального размера оплаты труда, а также необходимостью закреплять и привлекать водителей и обслуживающий персонал.

Администрация города обращалась к перевозчику с просьбой воздержаться от повышения цены проезда или не увеличивать ее до 80 рублей, однако он отказался.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре до 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах на маршрутах № 2, 4, 14, 15, 24 и 25.