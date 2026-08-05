В парке Победы в Орле установили бюст Сталина

В Орле в парке Победы открыли «Аллею Победителей». Там установлен бюст генералиссимуса Иосифа Сталина. Помимо этого увековечены имена и заслуги еще пяти выдающихся военачальников и полководцев Великой Отечественной войны: Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова и Василия Соколовского. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.