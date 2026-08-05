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В парке Победы в Орле установили бюст Сталина

В Орле в парке Победы открыли «Аллею Победителей». Там установлен бюст генералиссимуса Иосифа Сталина. Помимо этого увековечены имена и заслуги еще пяти выдающихся военачальников и полководцев Великой Отечественной войны: Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова и Василия Соколовского. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Источник: Коммерсантъ

В Орле в парке Победы открыли «Аллею Победителей». Там установлен бюст генералиссимуса Иосифа Сталина. Помимо этого увековечены имена и заслуги еще пяти выдающихся военачальников и полководцев Великой Отечественной войны: Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова и Василия Соколовского. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Все упомянутые полководцы принимали непосредственное участие в подготовке и проведении Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», в ходе которой были освобождены Орел, Кромы, Мценск, Болхов, Карачев и Жиздра.

В торжественном открытии «Аллеи Победителей» приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сенаторы от Орловской области Вадим Соколов и Василий Иконников.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что губернатор Андрей Клычков утвердил установку бюста Иосифа Сталина. На эти цели из регионального бюджета направили 1,3 млн руб. по программе исполнения наказов избирателей. Инициатива открыть первый официальный бюст-памятник Сталину в областном центре исходила от обкома КПРФ.

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