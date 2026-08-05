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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 235 тысяч гектаров

Сохраняются высокие классы пожарной опасности.

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае увеличилась на 26,1 тысячи гектаров и достигла 234,9 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 5 августа, в регионе действует 258 пожаров в пяти северных округах. Угрозы населённым пунктам нет.

В тушении участвуют 1430 человек и 5 единиц техники. Ситуация осложняется жаркой погодой — на севере края температура достигает +35°C, ветер до 12 м/с. Сохраняются высокие классы пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуировали двух туристов из горной местности на Таймыре.