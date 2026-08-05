Оценки, пропуски и «домашка» в одном месте: на Кубани запускают новые электронные дневники

С 1 сентября все школы Краснодарского края прощаются со старыми электронными журналами и переходят на единую государственную информационную систему — «Госуслуги. Моя школа». Об этом информирует Министерство образования и науки Краснодарского края.
С начала нового учебного года привычные интернет-дневники будут заменены новой экосистемой. Все ключевые данные о школьной жизни ребенка теперь будут собраны в одном сервисе.
Что будет доступно в новом цифровом дневнике: текущие и итоговые оценки, расписание уроков и звонков, домашние задания, отметки о посещаемости и опозданиях.
Платформа доступна по ссылке.
Чтобы ребенок и родители не потеряли доступ к учебному процессу в День знаний, региональный минобр просит родителей заблаговременно выполнить три шага:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» (если личного кабинета еще нет).
2. Подтвердить учетную запись (через онлайн-банк, МФЦ или заказным письмом — это обязательное условие).
3. Создать детскую учетную запись для своего школьника прямо из личного кабинета родителя на «Госуслугах».