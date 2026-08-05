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Оценки, пропуски и «домашка» в одном месте: на Кубани запускают новые электронные дневники

Новые электронные дневники заработают в Краснодарском крае с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября все школы Краснодарского края прощаются со старыми электронными журналами и переходят на единую государственную информационную систему — «Госуслуги. Моя школа». Об этом информирует Министерство образования и науки Краснодарского края.

С начала нового учебного года привычные интернет-дневники будут заменены новой экосистемой. Все ключевые данные о школьной жизни ребенка теперь будут собраны в одном сервисе.

Что будет доступно в новом цифровом дневнике: текущие и итоговые оценки, расписание уроков и звонков, домашние задания, отметки о посещаемости и опозданиях.

Платформа доступна по ссылке.

Чтобы ребенок и родители не потеряли доступ к учебному процессу в День знаний, региональный минобр просит родителей заблаговременно выполнить три шага:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» (если личного кабинета еще нет).

2. Подтвердить учетную запись (через онлайн-банк, МФЦ или заказным письмом — это обязательное условие).

3. Создать детскую учетную запись для своего школьника прямо из личного кабинета родителя на «Госуслугах».