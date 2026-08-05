Мамаева заявила, что попытки экс-жены мужа испортить ей жизнь потерпели неудачу

Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но до сих пор злится на экс-супругу. На одном из шоу он заявил, что более мерзкого человека он не встречал и даже хотел лишить бывшую жену своей фамилии, но это оказалось невозможно. «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой, можно ли считать красным флагом ужасные высказывания партнера о бывших или это нормально.