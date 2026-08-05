Мамаева заявила, что попытки экс-жены мужа испортить ей жизнь потерпели неудачу

Надежда Мамаева, жена бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, вновь высказалась о конфликте с его экс-супругой Аланой. Она ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.
Один из пользователей отметил, что раньше формировал мнение о жене спортсмена исключительно по рассказам Аланы, однако со временем его отношение к ней изменилось. В ответ Мамаева заявила, что бывшая жена спортсмена несколько лет пыталась навредить ей.
— Это была ее цель жизни в течение четырех лет — испортить мне жизнь и репутацию, оболгать по всем фронтам, — написала Мамаева.
Она добавила, что в последнее время, по ее мнению, ситуация изменилась и прежние попытки очернить ее постепенно теряют влияние. Мамаева назвала происходящее справедливостью.
Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но до сих пор злится на экс-супругу. На одном из шоу он заявил, что более мерзкого человека он не встречал и даже хотел лишить бывшую жену своей фамилии, но это оказалось невозможно. «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой, можно ли считать красным флагом ужасные высказывания партнера о бывших или это нормально.