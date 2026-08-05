15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подорвали под Воронежем

Боеприпасы по заявке администрации областного центра уничтожили на специальной площадке в Каширском районе 4 августа в 12:20. Взрывотехники подорвали шесть артиллерийских снарядов, пять минометных мин и четыре гранаты.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше