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15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подорвали под Воронежем

На специальной площадке в Каширском районе уничтожили снаряды, мины и гранаты.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже местные жители обнаружили арсенал из 15 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Боеприпасы по заявке администрации областного центра уничтожили на специальной площадке в Каширском районе 4 августа в 12:20. Взрывотехники подорвали шесть артиллерийских снарядов, пять минометных мин и четыре гранаты.

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