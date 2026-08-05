Облкомтруд рассказал о восьми карьерных траекториях для возрастных волгоградцев

Кроме того, для такого рода работников рекомендовано разработать индивидуальные программы, которые помогут предприятию максимально выжить пользу из опытного сотрудника. Для этого специалистами предложены восемь карьерных траекторий, в рамках которых на сотрудников старше 50 лет предлагается возложить экспертную, наставническую, методологическую, контрольно-экспертную, проектную, гибридную функции, а также прямое и обратное наставничество.