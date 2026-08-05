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Матка, надпочечники и не только: изменился список трансплантации органов

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Изменился список органов и тканей человека, возможных для трансплантации в Беларуси, такое решение было принято Минздравом.

Источник: Sputnik.by

Соответствующее постановление ведомства № 76 от 25 июня 2026 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 августа.

Предыдущий перечень трансплантируемых органов и тканей человека был утвержден в 2012 году и включал 27 пунктов. Теперь в него вошли дополнительные позиции, а ряд предыдущих был отредактирован.

Всего в обновленном списке 36 наименований. Так, в перечень теперь внесли апоневроз, мезенхимальные стволовые клетки, матку, надпочечники, периферические нервы, подкожно-жировую ткань, связки, тканевые комплексы, фасции.

Комплекс «сердце — легкие», который ранее отмечался отдельным пунктом, внесен в состав мультивисцеральных комплексов. Данную позицию расширили и включили в нее также сочетания «сердце — печень» и «сердце — почка».

Координацией подбора пар донор — реципиент в соответствии с документом будет заниматься Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.