Матка, надпочечники и не только: изменился список трансплантации органов

Соответствующее постановление ведомства № 76 от 25 июня 2026 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 августа.
Предыдущий перечень трансплантируемых органов и тканей человека был утвержден в 2012 году и включал 27 пунктов. Теперь в него вошли дополнительные позиции, а ряд предыдущих был отредактирован.
Всего в обновленном списке 36 наименований. Так, в перечень теперь внесли апоневроз, мезенхимальные стволовые клетки, матку, надпочечники, периферические нервы, подкожно-жировую ткань, связки, тканевые комплексы, фасции.
Комплекс «сердце — легкие», который ранее отмечался отдельным пунктом, внесен в состав мультивисцеральных комплексов. Данную позицию расширили и включили в нее также сочетания «сердце — печень» и «сердце — почка».
Координацией подбора пар донор — реципиент в соответствии с документом будет заниматься Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.