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Ночью на Северном в Ростове после пожара на АЗС сгорели десятки машин

Один из водителей устроил пожар во время заправки емкостей на АЗС, мужчину ищут.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на Северном в Ростове-на-Дону произошло возгорание на АЗС, а затем загорелись 21 машина и вход в здание. Это один масштабный пожар, подозреваемого уже ищут. Детали сообщили очевидцы, а также пресс-службы МЧС и МВД по Ростовской области.

По информации МЧС, около часа ночи пожарных вызывали на два адреса: на Космонавтов, 41/3 и Королева, 19/1. Площадь пожара на Королева составила 150 кв. метров, на Космонавтов, где полыхали 21 авто и вход в здание, выгорело 250 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет.

По словам очевидцев, мужчина после возгорания на заправке заехал во двор дома, и там от его вспыхнувшей машины огонь перешел на ближайший транспорт. Известно, что полиция ищет жителя Мелитополя. В МВД считают, что пожар начался после того, как 44-летний мужчина заправил емкости в машине.

Сейчас работает специализированная следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко. Также на месте происшествия открыли мобильную приемную полиции для помощи пострадавшим.

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