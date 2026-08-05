Ночью на Северном в Ростове после пожара на АЗС сгорели десятки машин

По словам очевидцев, мужчина после возгорания на заправке заехал во двор дома, и там от его вспыхнувшей машины огонь перешел на ближайший транспорт. Известно, что полиция ищет жителя Мелитополя. В МВД считают, что пожар начался после того, как 44-летний мужчина заправил емкости в машине.