Красноярцам напомнили, как выбрать и хранить виноград

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как выбрать качественный виноград.
Покупать ягоды рекомендуют только в магазинах и на официальных рынках, обращая внимание на упругость, целостность кожицы и свежую зеленую веточку. Хранить виноград лучше немытым: в холодильнике он сохраняется до недели, в морозильной камере — до восьми месяцев. Перед употреблением ягоды необходимо тщательно промыть.
— Зараженные болезнями ягоды теряют вкус и накапливают вредные токсины, что может вызвать отравление, — предупреждают эксперты. — Неправильное хранение провоцирует появление плесени, дрожжей и разных микроорганизмов. Токсины и продукты жизнедеятельности бактерий тоже могут спровоцировать пищевое отравление. Признаки порчи — бурые пятна, уксусный и неприятный запах, ягоды легко отделяются от кисти.