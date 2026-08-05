Красноярцам напомнили, как выбрать и хранить виноград

Покупать ягоды рекомендуют только в магазинах и на официальных рынках, обращая внимание на упругость, целостность кожицы и свежую зеленую веточку. Хранить виноград лучше немытым: в холодильнике он сохраняется до недели, в морозильной камере — до восьми месяцев. Перед употреблением ягоды необходимо тщательно промыть.