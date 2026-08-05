В аэропорту Волгограда таможенники отобрали у пассажирки 400 долларов

При проведении таможенного контроля в ручной клади пассажирки было обнаружено в общей сложности 10 тысяч 400 долларов. Согласно российскому законодательству, без декларации через границу можно провести не более 10 тысяч долларов США, а у пассажирки разрешенный лимит был превышен на 400 долларов. В данном случае женщине нужно было пересекать границу по «красному» коридору, который предназначен для пассажиров с багажом или товарами, подлежащими обязательному декларированию.