Появилось видео первой прогулки барсят в пермском зоопарке

Прежде чем выпустить на открытую площадку своих детенышей взрослая самка ирбиса тщательно проверила каждый ее уголок. Опасности нет — можно выходить. С разрешения матери барсята выбежали из вольера и сразу же начали играть: охотиться на качающуюся от ветра траву, летающих насекомых и друг на друга. Аксу в величественной позе разлеглась на большом камне и оттуда наблюдала за развлечениями пушистой детворы.