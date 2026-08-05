Появилось видео первой прогулки барсят в пермском зоопарке

Сотрудники Пермского зоопарка запечатлели на видео первую прогулку семейства снежных барсов — тройняшек Полюда, Вишеры и Колвы под присмотром их матери Аксу.
Прежде чем выпустить на открытую площадку своих детенышей взрослая самка ирбиса тщательно проверила каждый ее уголок. Опасности нет — можно выходить. С разрешения матери барсята выбежали из вольера и сразу же начали играть: охотиться на качающуюся от ветра траву, летающих насекомых и друг на друга. Аксу в величественной позе разлеглась на большом камне и оттуда наблюдала за развлечениями пушистой детворы.
Прогулки пока совсем короткие — несколько минут. Мать семейства спрыгнула с камня и не спеша направилась в вольеру. Ее детеныши, не переставая играть, последовали за ней.
Напомним, свои имена барсята получили недавно. По традиции они связаны с местными природными достопримечательностями. Самочек назвали в честь уральских рек — Вишера и Колва, самца — Полюд, в честь горы Полюдов Камень. Родились детеныши в конце мая у пары Аксу и Снежека.