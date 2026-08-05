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Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей

Важную роль в профилактике клещевого вирусного энцефалита играет вакцинация.

Источник: Время

Очередной всплеск активности клещей прогнозируется на конец августа — начало сентября, об этом сообщается в MAX-канале Роспотребнадзора.

C начала сезона к врачам по поводу укусов клещей обратились свыше 420 тысяч человек — это на 7,3% ниже среднемноголетнего показателя. Чаще всего от этого страдали жители Алтая, а также Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областей.

Для снижения рисков в регионах проводят акарицидные обработки: на данный момент обработано почти 238 тысяч гектаров территорий. Важную роль в профилактике клещевого вирусного энцефалита играет вакцинация — она особенно рекомендована жителям эндемичных районов и тем, кто собирается туда поехать. В 2026 году прививки уже получили более 3,5 миллионов человек.

Специалисты напоминают о базовых правилах защиты от клещей: носить закрытую светлую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты, держаться середины тропинок и избегать зарослей. Важно регулярно осматривать себя и спутников во время прогулки, а после возвращения домой — проверить тело, одежду и домашних животных.

Если клещ все же присосался, его следует аккуратно удалить с помощью пинцета или специального приспособления, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу. Клеща желательно сохранить в закрытой емкости — это позволит провести лабораторное исследование и оценить риски заражения.

Напомним, американский вирус «Бурбон» не грозит нижегородцам.

Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстановка в Саратовской области остается стабильной, пишет СарИнформ.

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