Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей

Очередной всплеск активности клещей прогнозируется на конец августа — начало сентября, об этом сообщается в MAX-канале Роспотребнадзора.
C начала сезона к врачам по поводу укусов клещей обратились свыше 420 тысяч человек — это на 7,3% ниже среднемноголетнего показателя. Чаще всего от этого страдали жители Алтая, а также Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областей.
Для снижения рисков в регионах проводят акарицидные обработки: на данный момент обработано почти 238 тысяч гектаров территорий. Важную роль в профилактике клещевого вирусного энцефалита играет вакцинация — она особенно рекомендована жителям эндемичных районов и тем, кто собирается туда поехать. В 2026 году прививки уже получили более 3,5 миллионов человек.
Специалисты напоминают о базовых правилах защиты от клещей: носить закрытую светлую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты, держаться середины тропинок и избегать зарослей. Важно регулярно осматривать себя и спутников во время прогулки, а после возвращения домой — проверить тело, одежду и домашних животных.
Если клещ все же присосался, его следует аккуратно удалить с помощью пинцета или специального приспособления, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу. Клеща желательно сохранить в закрытой емкости — это позволит провести лабораторное исследование и оценить риски заражения.
Напомним, американский вирус «Бурбон» не грозит нижегородцам.
Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстановка в Саратовской области остается стабильной, пишет СарИнформ.