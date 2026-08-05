Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей

Для снижения рисков в регионах проводят акарицидные обработки: на данный момент обработано почти 238 тысяч гектаров территорий. Важную роль в профилактике клещевого вирусного энцефалита играет вакцинация — она особенно рекомендована жителям эндемичных районов и тем, кто собирается туда поехать. В 2026 году прививки уже получили более 3,5 миллионов человек.