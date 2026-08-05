Семеро норильчан заработали на подпольном игорном бизнесе 2,2 млн рублей

В Норильске завершено расследование уголовного дела в отношении 7 местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода в крупном размере, сообщили в ГСУ СК Красноярского края.
По версии следствия, преступной деятельностью организованная группа занималась с апреля по декабрь 2025 года. Сообщники арендовали нежилое помещение на улице Нансена и разместили в нем компьютеры, необходимые для проведения азартных игр в интернете. Работу игорного заведения обеспечивали кассиры и управляющие, пока его не накрыли сотрудники УФСБ.
В результате подпольного бизнеса злоумышленники получили доход, превышающий 2,2 миллиона рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.