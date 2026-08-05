Семеро норильчан заработали на подпольном игорном бизнесе 2,2 млн рублей

По версии следствия, преступной деятельностью организованная группа занималась с апреля по декабрь 2025 года. Сообщники арендовали нежилое помещение на улице Нансена и разместили в нем компьютеры, необходимые для проведения азартных игр в интернете. Работу игорного заведения обеспечивали кассиры и управляющие, пока его не накрыли сотрудники УФСБ.