Продажи «Одиссеи» Гомера в Свердловской области летом выросли на 198%

Фильмом свердловчане стали особенно активно интересоваться на последней неделе июля: на официальный сайт картины в этот период заходили на 11% чаще, чем в среднем в первую неделю месяца. Трафик при этом вырос на 45%. Среди пользователей, которые больше всего проявляли интерес к фильму, греческому языку и античной мифологии, 67% составили мужчины. В целом, античными темами в основном интересовались свердловчане 35−44 лет: на них пришлось более 25% всей аудитории тематических ресурсов. Еще 22% составили пользователи от 55 до 64 лет, а 18% — от 25 до 34 лет.