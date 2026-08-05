Любовь Успенская рассказала, почему не может простить Люсю Чеботину

Популярная исполнительница Люся Чеботина заявила, что певица Любовь Успенская ее игнорирует и не предпринимает никаких попыток восстановить дружеские отношения. По словам исполнительницы песни «К единственному, нежному», она не хочет обсуждать темы, связанные с экс-подругой.
— Это мое право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю. Спасибо за понимание, — рассказала Успенская.
Певица добавила, что не хочет никак затрагивать темы, в которых фигурирует Люся Чеботина, передает Общественная Служба Новостей.
В конце мая Любовь Успенская заявила, что ранее поддерживала хорошие отношения с исполнительницей Люсей Чеботиной, но та оказалась «неблагодарным человеком». По словам артистки, девушка оказалась просто «болтухой».
Люся Чеботина на шоу «Натальная карта» призналась, что ее удивил неожиданный срыв Успенской. По словам исполнительницы, несколько лет назад они прекрасно общались и даже хотели поработать вместе.