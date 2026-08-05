Грибники раскрыли лучшие места Новосибирской области

В Новосибирской области начался грибной сезон. Как рассказали Горсайту местные грибники, в лесах Новосибирской области можно отыскать разные виды грибов.
По словам грибницы Натальи Домбровской, особенно удачно в регионе можно найти опята и белые грибы. За первыми она ездит в Кудряшовский бор, а другие виды собирает в окрестностях Морского. Сузунский район славится лисичками, а в Караканском бору встречаются разные виды грибов.
Жительница Новосибирской области Олеся Карелина призналась, что сбор грибов для нее стал не только хобби, но и источником дохода. Она сушит, солит, маринует и продает урожай.
Грибники советуют не рисковать с незнакомыми видами. Если есть сомнения, гриб лучше не брать. Определить неизвестный экземпляр можно с помощью опытного грибника или специального приложения.
Отдельно женщины разошлись во мнениях относительно свинушек, или коровников. Наталья употребляет их в пищу, но не собирает возле дорог и промышленных предприятий. Олеся полностью отказалась от этих грибов, считая их опасными.
Из собранных грибов сибирячки готовят супы, пиццу, рис с грибами, а также делают заготовки на зиму. Наталья поделилась рецептами маринованных опят и домашней пиццы.
Маринованные опята.
Грибы нужно перебрать и отварить 10−15 минут. Для маринада на литр воды понадобятся 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 7−10 горошин чёрного перца, 5−7 горошин душистого перца, 3−5 бутонов гвоздики, 5−6 лавровых листов, 4−5 зубчиков чеснока и 60 мл яблочного уксуса.
В кипящую воду добавляют соль, сахар и специи, затем кладут грибы и варят 5−7 минут. После этого добавляют уксус и чеснок и готовят еще около пяти минут. Грибы раскладывают по стерильным банкам и закрывают крышками.
Пицца с грибами.
Для теста понадобятся стакан воды, чайная ложка сухих дрожжей, 2,5−3 стакана муки, чайная ложка соли и 2−3 столовые ложки растительного масла.
Для начинки используют 100−200 г грибов, 2 столовые ложки томатной пасты, 4 столовые ложки сметаны и 200−300 г сыра.
Из ингредиентов замешивают тесто и оставляют его в теплом месте на 30−60 минут. Грибы обжаривают, сметану смешивают с томатной пастой. Тесто раскатывают, смазывают соусом, выкладывают грибы и сыр. Пиццу выпекают при 200 градусах до появления золотистой корочки.