Грибники раскрыли лучшие места Новосибирской области

По словам грибницы Натальи Домбровской, особенно удачно в регионе можно найти опята и белые грибы. За первыми она ездит в Кудряшовский бор, а другие виды собирает в окрестностях Морского. Сузунский район славится лисичками, а в Караканском бору встречаются разные виды грибов.